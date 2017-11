De bloedeloze 0-0 tegen het al even zwakke Jong FC Utrecht – het eerste punt in vier duels - kon de angel niet uit de negativiteit en sportieve rampspoed halen. De helse fluitconcerten van de achterban tijdens de zieltogende ereronde kwelden ook Schenk. ,,Die gifbeker moet helemaal leeg voor ons. Het was ook niet om aan te zien. Wij zijn profs en mogen geen angst hebben, maar helemaal niemand wilde in de slotfase de bal hebben. Bijna niemand verdedigde ook nog mee terug. Het is dat Sonny na die fout van mij aan het einde van de wedstrijd die vrije kans van Utrecht nog onschadelijk maakt, anders verliezen we hier ook nog.’’

Troosteloos

GA Eagles slaagt er maar niet in het antwoord te vinden op de sportieve crisis aan de Vetkampstraat. Edwin Lugt en Hans de Vroome probeerden als nieuwe beleidsbepalers met het op non-actief stellen van Dennis Bekking in de middag nog amechtig de aanhang tot een glimlach te bewegen, maar de voetballers tackelden in de avonduren hun eigen bestuur. Lege tribunes en negatieve spandoeken werden weliswaar voorkomen, de woede over zo veel onkunde moet zelfs voor de meest positieve fan teveel zijn geweest. De Adelaarshorst was muisstil en dat was nog maar zelden vertoond, merkte ook Schenk. ,,Ik speel hier vijf jaar, maar dit heb ik nooit meegemaakt. Ik kon praten met medespelers… Dit was troosteloos, net als ons spel.’’