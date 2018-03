Captain Schenk gelooft in Deventer kansen in vierde periode

Go Ahead Eagles hield de meubelen maandagavond in Wijdewormer droog tegen Jong AZ (0-0). Pas voor de eerste keer dit seizoen werd de Deventer defensie twee keer op rij niet gepasseerd.

Na de 0-2 zege op Jong Ajax slaagden ook de Alkmaarse beloften er tegen het compact en solide spelende GA Eagles niet in de bal achter keeper Sonny Stevens te krijgen. Dat het duel het bekijken amper waard was, deerde GA Eagles-aanvoerder Xandro Schenk even wat minder. ,,Wij hebben het hele seizoen het publiek al vermaakt. Alleen vielen de doelpunten maar zelden aan onze kant. Daar werden de supporters ook niet vrolijk van, geloof ik’’, stelde Schenk met een gezonde portie zelfspot. ,,Maar dat het een vervelende wedstrijd was om naar te kijken voor de neutrale toeschouwer snap ik ook wel.’’

Fundament

Schenk was echter wel tevreden met het stevige fundament wat er nu is gelegd onder de ploeg, die vrijwel geen kansen weggaf. ,,Dat is de grootste winst van vanavond’’, vond Schenk. ,,Net als tegen Ajax was de basis solide. We zakken meer in en staan goed gegroepeerd. Na Ajax had ook AZ daar veel moeite mee.’’