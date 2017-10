Captain Schenk: ‘Go Ahead was even wereldnieuws’

De beelden staan op het netvlies gebrand. Met gemengde gevoelens denken Xandro Schenk en Leon de Kogel terug aan de even bizarre als memorabele promotiewedstrijd van anderhalf jaar geleden.

De beide GA Eagles-routiniers zijn - samen met Joey Groenbast - de enige spelers in de huidige selectie, die er tijdens de nacompetitiefinale in mei 2016 bij waren in Doetinchem. Het feest van de promotie naar de eredivisie kreeg een wrange bijsmaak toen aanhangers van De Graafschap het veld bestormden en de spelers van GA Eagles attaqueerden. Zondag keert Deventer ploeg terug op de gewraakte grond waar vreugde en verdriet innig met elkaar verstrengelden.

Bizar

,,Een bizarre situatie’’, oreert Schenk. ,,Onze dag kon eigenlijk niet meer kapot. We promoveerden naar de eredivisie en wilden een feestje vieren met de supporters. Al koprollend gingen we als spelers richting onze eigen supporters. Dat hadden we vooraf al bedacht als ludieke actie. Op de donderdag ervoor in Deventer, toen we met 4-1 wonnen, kwam een vriend van Randy Wolters ook koprollend het veld op. Daar kwam het idee vandaan, maar opeens waren we zelf doelwit van een groep boze fans. Ik zag ze vanuit mijn ooghoek wel komen. Alleen verwacht je niet dat je als voetballer fysiek wordt belaagd. Voor even waren we wereldnieuws…’’

Gevaarlijk

Hoe triest en schandalig ook, De Kogel en Schenk zien de benauwde ogenblikken op De Vijverberg zeker niet als tragisch dieptepunt. ,,Ik was gewisseld en wilde snel het veld op, maar werd door een steward tegengehouden’’, stelt De Kogel. ,,Hij zag de problemen ontstaan en stuurde me naar binnen. Ik heb er dus niet tussen gelopen, maar voetballers die worden aangevallen…’’





Schenk rende er hard voor weg. ,,Nee, ik ben niet geslagen. Wilde zo snel mogelijk naar binnen. Ik ben geen vechter en ontloop dat soort dingen liever. Al ontstond er hier echt een gevaarlijk situatie. Het had maar zo heel anders kunnen aflopen.’’

Verbondenheid

Het Deventer feest werd er later die dag niet minder om, aldus De Kogel. De hetze werkte als katalysator op de verbondenheid en het Deventer groepsgevoel. ,,De promotie en deze ellende zullen altijd aan elkaar gekoppeld zijn, natuurlijk, maar het feest was groter dan ooit en de promotie naar de eredivisie zal voor mij altijd het belangrijkste blijven’’, benadrukt de spits, die GA Eagles destijds na ruim veertig minuten met een fraaie treffer op gelijke hoogte bracht (1-1). ,,De belangrijkste goal in mijn carrière. Het haalde voor ons alle spanning van de wedstrijd.’’

Risicoduel

De ongeregeldheden van 2016 zorgen wel voor extra lading op de wedstrijd van zondag. Niet voor niets is de ontmoeting op De Vijverberg aangemerkt als ‘risicoduel in de hoogste categorie’. Een gegeven waar de Deventer voetballers zich zo weinig mogelijk door willen laten leiden. ,,Een volle bak, de sportieve haat en nijd, het beladen karakter… Dit zijn de mooiste wedstrijden om te spelen’’, vindt De Kogel, die weer op de bank plaatsneemt na zijn hamstringblessure.