Captain Veldmate blijft alsnog een jaar langer bij Go Ahead Eagles: ‘Ik voel me thuis hier’

Veldmate had een aflopend contract in Deventer en behoorde mede door de coronacrisis tot het contingent van veertien spelers waarvan de verbintenis (formeel) werd opgezegd per 1 april. De 31-jarige routinier was eerder dit jaar al in verregaande onderhandelingen met de Deventer club, die deze week dus alsnog tot een overeenstemming kwam met Veldmate.