Captain Veldmate heeft Gronings strijdplan: ‘Met de kop d’r veur’

De fikse nederlaag tegen Jong PSV van maandagavond (5-1) was deze week geen thema meer, zo gaf de centrale verdediger aan. ,,Er was al genoeg over gezegd in de rust en na de wedstrijd. Om er dan dinsdag en woensdag ook nog weer bij stil te staan, lijkt me niet de juiste methode. We moeten vooruitkijken en zeker niet in de put gaan zitten.”