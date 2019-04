Captain Veldmate stelt doel Go Ahead Eagles bij: Halve finale play-offs komt ons toe

Als het aan Jeroen Veldmate ligt, gaat Go Ahead Eagles voor niets minder dan de halve finale van de play-offs. Dat zei de captain nadat hij bij zijn rentree tegen Jong AZ voor het eerst in meer dan een maand triomfeerde in de Adelaarshorst (1-0).

,,We hebben er de ploeg voor, we hebben zelfs hoger gestaan en een plek in de halve finale komt ons over het hele seizoen genomen ook gewoon toe”, stelde Veldmate. ,,Dit is hoe ik erover denk. Met minder neem ik geen genoegen en ik vind dat we het doel met zijn allen best mogen aanscherpen.”

Veldmate ziet Go Ahead op koers liggen, zeker na de benauwde maar verdiende zege op Jong AZ. ,,We zijn blij met alle punten die we pakken. Over het gehele seizoen genomen laten we best aardig voetbal zien. In de eerste helft waren we ook veel sterker dan Jong AZ. We creëren genoeg kansen, maar belonen onszelf niet.

De verbeterpunten dienden zich na rust duidelijk aan volgens de aanvoerder. ,,De krachten vloeiden weg. Zij worden wat sterker en dan gaan wij op twee gedachten hinken. Dan kun je zien dat we voor de laatste fase van het seizoen frisser moeten worden en ook beter momenten moeten herkennen waarin een paar spelers zegt: nu gaan we twintig meter naar achteren en ze daar opwachten. Daar is ook niets mis mee.”

