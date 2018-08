Carpoolduo wijst Go Ahead Eagles de weg: ‘Bakxie, ik ben er!’

Het Brabantse tandem - Istvan Bakx en Richard van der Venne - was gisteravond weer goud waard voor Go Ahead Eagles. ,,We vinden elkaar blindelings, zoals je hebt kunnen zien”, zei matchwinnaar Van der Venne na de 1-2 zege bij FC Eindhoven.

De middenvelder uit Oss hapte naar adem in de catacomben van het Jan Louwers Stadion. ,,Man, ik ben kapot. De pijp is volledig leeg”, verontschuldigde Van der Venne zich. ,,Het was een heel moeizame wedstrijd, maar het typeert deze ploeg dat we met z’n allen toch de overwinning over de streep trekken.”

Naast de teamgeest, was de klik die Bakx en Van der Venne hebben in het veld dus van doorslaggevend belang. Met het slimme passje dat Bosschenaar Bakx gaf op zijn maatje als het ultieme bewijs. De 32-jarige middenvelder stond in scoringspositie toen hij de bal kreeg van spits Thomas Verheydt. Maar Bakx voelde aan dat Van der Venne er beter voorstond en speelde de bal direct door met een verkapte 'no-look-pass'.

Via een leep stiftje velde de rossige Ossenaar vervolgens het vonnis over FC Eindhoven. ,,’Bakxie, ik ben er!’. Die woorden waren genoeg”, verklaarde Van der Venne lachend. ,,Met een heerlijk doelpunt tot gevolg.”

Beide middenvelders stonden de afgelopen drie jaar bij FC Oss ook al zij aan zij op het middenveld. En daar plukt Go Ahead nu dus de vruchten van. ,,We hebben vaak aan een blik of een klein seintje genoeg. Dat voetbalt erg lekker, ja.”

