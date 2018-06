Clubarts Huurman verlaat GA Eagles en stapt over naar PSV

De ambitieuze Huurman treedt in dienst van Medisch sportgezondheidscentrum TopSupport, onderdeel van de St. Anna Zorggroep. TopSupport coördineert de sportmedische begeleiding van de Eindhovense landskampioen. De 28-jarige arts treedt naar verluidt ongeveer twee dagen per week toe tot de medische staf. Huurman heeft, behalve in de Adelaarshorst, al heel wat ervaring in de voetbalwereld. Zo was de dokter in de afgelopen seizoen meermaals betrokken bij de medische afdeling van de KNVB en de jeugdelftallen van Oranje.

Belangrijke schakel

Huurman was voor GA Eagles een belangrijke schakel in de verdere professionalisering van de medische staf in de Adelaarshorst, waar Daniël Brummel en Nick van der Horst ook deel van uitmaken. ,,Ik kijk terug op een geweldig mooie tijd bij GA Eagles”, zegt Huurman op de clubwebsite. ,,Mijn eerste wedstrijden waren die tegen Ferencváros in de Europa League. Ook daarna heb ik hoogte- en dieptepunten meegemaakt, waaronder een promotie en een degradatie. GA Eagles bood me de mogelijkheid te debuteren in het betaald voetbal en mede hierdoor krijg ik nu een unieke kans om mezelf bij TopSupport / PSV verder te ontwikkelen. Zowel als voetbaldokter bij PSV als in de functie van arts in de kliniek bij TopSupport.''