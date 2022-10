Clubicoon blijft Go Ahead Eagles eeuwig trouw: ‘Maar het is wel tijd om langzaam een stapje terug te doen’

Jamal Amofa regeert als grootvorst bij GA Eagles: ‘Dit is wie ik ben, dit is wat ik kan’

Niet Finn Stokkers - de man van de late, maar dikverdiende gelijkmaker - kreeg na Go Ahead Eagles-SC Heerenveen (1-1) de bloemen uitgereikt. Maar de speler die er in de Adelaarshorst heel vaak voor zorgde dat veelbelovende Friese aanvallen in de knop werden gebroken, werd zaterdag man of the match: Jamal Amofa.

16 oktober