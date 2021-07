Clubicoon Steenbergen (73) klautert na heftig ziekbed weer op bij GA Eagles: ‘Ik ben mijn vrouw zó dankbaar’

Duitse aanvaller Heil van Hamburger SV meldt zich op veld bij GA Eagles

24 juni Go Ahead Eagles heeft de zesde seizoensaanwinst vrijwel binnen. Ogechika Heil was vanochtend op het trainingsveld te bewonderen in Terwolde. De overgang van de Duitse aanvaller van Hamburger SV - op huurbasis - lijkt daarmee op een haar na gevild.