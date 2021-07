Clubicoon Steenbergen klautert na heftig ziekbed weer op bij GA Eagles: ‘Ik ben mijn vrouw zó dankbaar’

Duitse aanvaller van Hamburger SV zevende aanwinst voor GA Eagles

30 juni Go Ahead Eagles heeft de zevende seizoensaanwinst binnen. Ogechika Heil was al een week op het trainingsveld te bewonderen in Terwolde en tekende woensdag een huurovereenkomst die hem het komende seizoen aan de Deventer eredivisionist verbindt.