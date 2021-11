CLUBWATCHERS | Eredivisie als wandeling door het park voor GA Eagles, alleen corona kan arm PEC Zwolle waarschijnlijk nog redden

Deze zestiende aflevering van dit seizoen heeft plaats op sportpark Zuiderlaan in Twello waar de jeugd van GA Eagles zijn potjes speelt. De Onder 21 hoopt daar als titelfavoriet over drie weken te promoveren, maar wat als de competitie later deze week wordt stilgelegd? ,,Als er geen promotie komt zou dat een enorme tegenvaller zijn voor Go Ahead’’, weet Arentsen, die de hoofdmacht in Tilburg naar de achtste plek zag klimmen. ,,Voor de derde keer pas in zestig jaar winnen van Willem II, 20 punten al… Er zit zó veel gif, karakter en mentaliteit in dit elftal. Handhaving in de eredivisie wordt binnenkort als een wandeling in het park voor GA Eagles.’’