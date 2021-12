CLUBWATCHERS | GA Eagles biedt weinig vermaak maar zou in Portugal en Italië op voetstuk staan, bij PEC Zwolle gaat licht steeds verder uit

GA Eagles sterkt steeds verder aan, Kuipers en Heil terug, maar Nauber grote afwezige

Go Ahead Eagles gaat met een goed gevoel richting FC Utrecht. De selectie sterkt meer en meer aan al is de afwezigheid van de zieke Gerrit Nauber een tegenvaller. Het goede nieuws is dat zaterdagavond in stadion Galgenwaard aanvoerder Bas Kuipers en de Duitse aanvaller Ogechika Heil hun terugkeer beleven in de wedstrijdselectie.

10 december