CLUBWATCHERS | GA Eagles heeft versterking nodig na bedroevend duel met RKC; PEC Zwolle lachertje in voetballand, maar ziet het licht in coronatijd

Coby uit Deventer laat bij PSV-GA Eagles op tribune kaarsje branden voor overleden vader: ‘Supporters alsnog in het stadion, maar dan in gedachten’

Een bijzonder moment voor duizenden Go Ahead Eagles en PSV-supporters vanavond. Het Phillips Stadion is het toneel waar de laatste voetbalwedstrijd van 2021 van beide ploegen in de eredivisie wordt gespeeld. Het stadion werd gesierd door duizenden kaarsen op de tribune ter nagedachtenis aan overleden dierbaren van beide clubs. Eén van die kaarsen was van Coby uit Deventer.

23 december