CLUBWATCHERS | GA Eagles hoopt sportief vuurwerk tegen De Graafschap, PEC Zwolle op weg naar stunt tegen PSV

Aflevering vijf van dit seizoen heeft plaats op het kunstgras van Rohda Raalte, wat over een betere artificiële mat blijkt te beschikken dan MVV. In Maastricht zag Arentsen – net als GA Eagles-trainer Kees van Wonderen - een pas twee maanden oud, maar abominabel slecht kunstgrasveld. Het deerde GA Eagles zaterdag niet met de winst tegen een zwak MVV. ,,Een prima optreden voor rust, het eerste profdoelpunt van Jay Idzes en een mentale opsteker in de aanloop naar De Graafschap, morgenavond’’, aldus Arentsen, die dinsdagavond vuurwerk verwacht. Zowel op als naast het veld.

,,De oproep van burgemeester König en de clubleiding van GA Eagles was helder aan de fans: kom niet naar het stadion. Ook nu ze er vanwege corona niet bij mogen zijn in het stadion, leeft deze wedstrijd bij de supporters. Ook in Doetinchem, waar de fans zondag al met vuurwerk de voetballers een steun in de rug gaven. De GA Eagles-aanhang wil niet achterblijven, maar hopelijk denken fans in Deventer goed na over de consequenties en blijven ze - beter - thuis.’’