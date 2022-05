CLUBWATCHERS | GA Eagles naar play-offs zou perfect slot zijn van twee jaar Kees, PEC Zwolle op drempel van degradatie

Deze 33e aflevering van dit seizoen heeft plaats in Zwolle waar PEC na een weekend vol sportieve tegenslag diep in de degradatiezorgen bivakkeert. ,,Een nederlaag tegen Sparta betekent degradatie’’, duidt De Vries de penibele situatie van PEC in de aanloop naar het duel van woensdag. De concurrentie won, PEC speelde gelijk tegen FC Utrecht, Bas Nijhuis zette als VAR een lijntje verkeerd. ,,Een schandalige fout.’’

GA Eagles deed weinig verkeerd op bezoek bij NEC. Aanvallend ook weinig goed. En dus leek een bloedeloze 0-0 de uitkomst. Tot een geboren Nijmegenaar diep in blessuretijd toesloeg en NEC aan de kostbare 1-0 zege hielp. ,,Maar ondanks de derde nederlaag op rij is Go Ahead nog steeds niet kansloos voor de achtste plaats. Na de bijzondere promotie en het al even wonderlijke seizoen in de eredivisie, zou het slot van GA Eagles met zeges op Feyenoord en Heerenveen het perfecte einde betekenen van ‘Koning Kees’ in Deventer.’’