CLUBWATCHERS | GA Eagles sensationeel tegen Ajax en aast op nieuwe stunt in beker, slechtste wedstrijd van PEC Zwolle onder Schreuder

Deze 24e aflevering van dit seizoen heeft plaats in stadion De Adelaarshorst, waar GA Eagles het vooraf schier onmogelijke presteerde door Ajax over de knie te leggen. Het was voor het eerst sinds 1978 dat er een Deventer overwinning was op de regerend landskampioen uit Amsterdam. ,,Vier punten pakt Go Ahead van Ajax dit seizoen. Een unicum voor een promovendus. Telstar was de laatste die dat presteerde in 1965’’, weet Arentsen.

Woensdag wacht GA Eagles het volgende hoogtepunt als de halve finale van de KNVB-beker tegen PSV op de rol staat. ,,In Eindhoven zijn ze gewaarschuwd, maar ik zie dit Go Ahead wel in staat tot een nieuwe stunt.’’

PEC Zwolle

PEC Zwolle is tot staan gebracht in Almelo. Na de ongeslagen reeks van vier duels in 2022 was Heracles te sterk voor het extreem zwakke PEC. ,,Dit was niet goed’’, oordeelde De Vries. ,,De slechtste wedstrijd onder trainer Dick Schreuder.’’

Zondag wacht de uitbeurt bij concurrent Fortuna Sittard. ,,Een cruciaal duel onderin de eredivisie.’’

Dennis Arentsen en Vincent de Vries.