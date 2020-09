CLUBWATCHERS | GA Eagles verrast met slimme vrije trap en PEC Zwolle heeft scorende spits nodig

Kok blinkt uit met vier treffers in eerste zege Go Ahead Eagles O21

20 september Go Ahead Eagles O21 heeft de eerste overwinning in divisie 3 van beloftencompetitie geboekt. Uitblinker in de 5-0 thuiszege op Zeeburgia zaterdagmiddag was spits Olaf Kok, die in Twello vier treffers voor zijn rekening nam.