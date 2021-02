CLUBWATCHERS | Gerenoveerde aanvalslinie PEC Zwolle, rode kaart Van Polen en GA Eagles-duel bevroren

VIDEO Coronazor­gen verdwijnen bij GA Eagles dat zich na simpele zege op MVV voor het eerst meldt in top vijf

15 januari Go Ahead Eagles beleefde een zorgeloze avond tegen MVV dat al bijna twintig jaar wacht op een overwinning in Deventer. Het uiterst solide elftal van trainer Kees van Wonderen won voor de vierde keer op rij en meldt zich in de top vijf van de eerste divisie.