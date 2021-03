CLUBWATCHERS | Het mislukte debuut van Konterman bij PEC Zwolle, GA Eagles grossiert in records en ruikt periodetitel

Voetbal­quiz als aftrap van kraker GA Eagles: 'Uniek stukje wedstrijd­be­le­ving verzorgen‘

16:21 Het publiek ontbreekt vrijdagavond als Go Ahead Eagles voor het eerst in twaalf jaar weer eens een periodetitel in de wacht kan slepen in de eerste divisie. Maar de voetbalkraker tegen Cambuur wordt door de regisseurs van de Deventer Voetbalquiz aangegrepen om de fans bij de hand te nemen in een ultiem stukje wedstrijdbeleving. Sjors Brugge geeft als presentator en oud-speler van GA Eagles in de aanloop naar de ‘roodgele voetbalquiz’ alvast antwoord op een paar prangende vragen.