CLUBWATCHERS | Historisch weekeinde voor feestend GA Eagles, Broertjes Van den Berg de jongste debutanten ooit bij uitgespeeld PEC Zwolle

17 april Go Ahead Eagles speelde tegen Almere City (3-0) de beste wedstrijd van het seizoen. Was getekend: Sam Beukema. De centrale verdediger nam bij afwezigheid van Jeroen Veldmate de aanvoerdersband weer eens over en was bovendien trefzeker.