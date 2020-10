CLUBWATCHERS | ‘Krokodillentranen’ bij PEC Zwolle en onrust door nieuwe nederlaag GA Eagles

Varkenoord is voorbeeld voor nieuw Go Ahead 1902-com­plex

2 oktober De amateurs van DVV Go-Ahead en de profs van Go Ahead Eagles willen in 2022 beginnen met de bouw van een trainingscomplex. Volgens de eerste tekeningen komen er acht velden, een sporthal, krachthonk en ruimte voor analysefaciliteiten. Voorbeeld is het nieuwe Varkenoord-complex van Feyenoord.