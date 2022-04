CLUBWATCHERS | Mentale nederlaag voor pover GA Eagles, PEC Zwolle kan ‘gewoon’ winnen van Ajax

Hoe de liefde Brummelman trainer maakte in de ‘Mickey Mouse League’ en bij GA Eagles

Als hij als jeugdtrainer jaren geleden niet vertrokken was bij Voorst voor de liefde, had Menno Brummelman (33) afgelopen februari niet als hoofdtrainer terug kunnen keren. Ook zijn trainerschap in de jeugd bij Go Ahead Eagles was dan nooit van de grond gekomen.

10 april