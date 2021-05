CLUBWATCHERS | PEC moet vrezen voor Arjen Robben en heeft GA Eagles promotieshirts al besteld?

video/poll Druk overleg in Deventer om supporters van Go Ahead in toom te houden rond beladen duel van woensdag

15:38 Het is zo goed als zeker dat supporters van Go Ahead Eagles woensdagavond bij elkaar komen in Deventer om de uitwedstrijd van hun club tegen Excelsior te volgen. Bij een misstap van De Graafschap kan de voetbalclub uit Deventer die avond al promoveren naar de eredivisie. Gemeente, politie, justitie en Go Ahead overleggen vandaag over de te nemen maatregelen.