CLUBWATCHERS | PEC Zwolle en GA Eagles op weg naar bekerduels, IJsselderby terug aan voetbaltafel

Alleskun­ner Džepar leeft voor meer dan voetbal alleen: ‘GA Eagles had nooit een plan met mij‘

4 december Orhan Džepar ontvangt vrijdagavond als speler van Helmond Sport zijn vorige club GA Eagles. Maar of de alleskunner uit Eefde in actie komt tegen zijn oude voetballiefde is nog maar zeer de vraag.