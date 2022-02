CLUBWATCHERS | PEC Zwolle sprokkelt vrolijk verder, GA Eagles blijft borrelende vulkaan na verlies in Groningen

Wie wordt de opvolger van Kees van Wonderen bij Go Ahead Eagles? Deze naam duikt op

In de zoektocht naar een opvolger voor Kees van Wonderen komt Go Ahead Eagles mogelijk uit bij Sipke Hulshoff. De huidige assistent-trainer van de beloften van Feyenoord is een van de kandidaten om het gat op te vullen dat de komende zomer vertrekkende Van Wonderen achterlaat in de Adelaarshorst.

24 januari