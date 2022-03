CLUBWATCHERS | PEC Zwolle verlost van laatste plaats na cruciale zege, GA Eagles geniet van vruchtbare en unieke week

Deze 25e aflevering van dit seizoen heeft plaats in bij CCW’16 in Wilp, een dorpje aan de A1, onder de rook van Deventer. Go Ahead Eagles wordt er omarmd, zoals de hele stad dat afgelopen week leek te doen. In de halve finale van de beker, maar vooral met de 5 winstpunten in de triple tegen FC Twente, Ajax en FC Utrecht. ,,De weg naar handhaving ligt open. Het vertrouwen is groot, GA Eagles heeft alles in eigen hand’’, meent Arentsen.