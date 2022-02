CLUBWATCHERS | Schreuder loodst PEC Zwolle naar aansluiting, wisselvallig GA Eagles excelleert in beker en zwalkt door eredivisie

Deze 23e aflevering van dit seizoen heeft plaats in Wijthmen, waar de memorabele wederopstanding van PEC Zwolle in de eredivisie wordt besproken. ,,Het succes van Dick Schreuder is onmiskenbaar.’’ Met tien punten uit vier duels is de aansluiting een feit voor de – dat nog wel – hekkensluiter in de eredivisie. ,,De ploeg speelt met flair en vertrouwen. Zeker tegen Cambuur, in een waar spektakelstuk.’’