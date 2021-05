CLUBWATCHERS | Seizoen voorbij: tien met een griffel voor GA Eagles, PEC Zwolle met krappe voldoende op vakantie

VIDEO Hendriks straalt, Brouwers baalt en zestig mille prijzen­geld voor herrezen GA Eagles: ‘Boven verwach­ting wat er gebeurt‘

9 mei Met een tevreden glimlach stapten de spelers van Go Ahead Eagles zaterdag stadion De Adelaarshorst binnen. Niet euforisch, wel genietend van de zondvloed aan sportief geluk wat Deventer eigenlijk al maanden overspoeld. Met de 2-1 winst op NEC in de tas, de zekerheid van 63.814 euro voor de vierdeperiodetitel en bovenal de voortlevende droom van rechtstreekse promotie laat de zon nog wat feller schijnen in de voetbalharten.