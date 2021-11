CLUBWATCHERS | Unieke rode kaarten bij GA Eagles, PEC Zwolle krijgt dreun op dreun bij Feyenoord

Deze vijftiende aflevering van dit seizoen heeft plaats in het bescheiden dorpje Windesheim, bij VSW, onder de rook van Zwolle. Even verderop likt PEC letterlijk en figuurlijk de wonden na de sportieve en fysieke klappen in De Kuip. ,,De weken van de waarheid komen eraan’’, weet De Vries, met een blik op het programma: thuis tegen RKC en Fortuna Sittard, uit naar FC Groningen. ,,Als er zaterdag niet wordt gewonnen van RKC betekent het ook dat PEC nog 30 punten nodig heeft voor handhaving. Met 20 duels te gaan is dat dus 1,5 punt per wedstrijd. Bijna een onmogelijke opdracht.’’

GA Eagles

Zorgen die GA Eagles vooralsnog niet kent. Al was de 0-1 nederlaag tegen FC Groningen wel reden tot zorg. Vooral op het fysieke vlak. Komend weekeinde ontbreken vijf basisspelers tegen Willem II. Mede door 2 rode kaarten voor Cordoba en Kramer. Het is in de voorgaande 31 seizoenen in de eredivisie niet eerder voorgekomen dat GA Eagles twee keer in een seizoenshelft met negen man een wedstrijd beëindigd. Eerder in oktober werden Botos en Lidberg in hetzelfde duel heengezonden.