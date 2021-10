CLUBWATCHERS | Wat gebeurde er in godsnaam allemaal in Deventer?, PEC kan zich geen misstap meer veroorloven

,,Zo onnodig en zo stom”, zegt Arentsen in Raalte, doelend op de rode kaarten van Giannis Botos en Isac Lidberg. Het was sowieso een krankzinnige avond in Deventer, met twee gigantische blunders van keeper Warner Hahn, een sublieme Inigo Cordoba en een doelpunt van Mats Deijl negen minuten in blessuretijd, op het moment dat Eagles nog maar negen man in het veld had staan. ,,Een avond waar over tien jaar nog steeds over wordt gesproken”, aldus Arentsen.