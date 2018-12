Collectief falen resulteert in pijnlijke cijfers voor Go Ahead

OP RAPPORTGo Ahead Eagles zakte maandagavond in het Jan Louwers Stadion van FC Eindhoven als collectief finaal door de ondergrens tegen Jong PSV (5-1 nederlaag), vanzelfsprekend resulterend in een rapport met vrijwel louter vette onvoldoendes.

Alleen invaller Givan Werkhoven verdiende een kleine voldoende. De spits maakte de eretreffer voor de Deventenaren en kon er niets aan doen dat zijn ploeg al kansloos was op het moment dat hij binnen de lijnen kwam, bij een 3-0 tussenstand.

Persoonlijke fouten

Vooral in defensief opzicht ging er veel mis bij de gewezen koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Alle doelpunten van Jong PSV, dat overigens zeer overtuigend voor de dag kwam, werden ingeleid door persoonlijke fouten. Centrale verdediger Gino Bosz kon maandagavond aangewezen worden als aanstichter voor de Deventer malaise, want bij de eerste twee tegentreffers ging hij niet vrijuit. Uitblinker Cody Gakpo maakte de 1-0 nadat Bosz balverlies had geleden in de opbouw en bij de 2-0 van Zakaria Aboukhlal stond hij verkeerd opgesteld.

Trainer John Stegeman greep in door de centrale verdediger in de rust aan de kant te laten. Ook Richard van der Venne werd gewisseld, maar daar kwamen meer Go Ahead-spelers voor in aanmerking. Jeroen Veldmate trok na afloop het boetekleed aan. Terecht, want de aanvoerder stond eveneens te schutteren en was debet aan de 3-0, vlak voor rust. In de tweede helft liet rechtsback Julian Lelieveld zich twee keer foppen door Gakpo, resulterend in een afstraffing van formaat: 5-1.

Gebrekkige teamgeest

Buiten het defensieve geklungel om toonde Go Ahead zich in aanvallend opzicht onmachtig en bleek de ploeg niet in staat een fatsoenlijke aanval te produceren. Naast dat alles, zei Stegeman vooral geschrokken te zijn van de gebrekkige teamgeest, normaal gesproken toch dé kracht van zijn ploeg. Wat dat betreft was het zwakke optreden tegen de Eindhovense beloftenploeg te wijten aan een collectief falen.

Aanstaande vrijdag krijgt Go Ahead alweer de kans op eerherstel na de tweede nederlaag op rij, wanneer hekkensluiter Helmond Sport op bezoek komt naar de Adelaarshorst.

Cijfers Go Ahead Eagles:

Verhulst 5

Lelieveld 4

Bosz 3,5 (46. Džepar 5)

Veldmate 4

Baas 4,5

Stans 5

Van Moorsel 4,5

Van der Venne 4 (46. Werkhoven 5,5)