Comeback met confetti voor Donny van Iperen

Vijf minuten voor het einde van het duel in stadion de Vliert kwam Van Iperen binnen de lijnen voor Elmo Lieftink. Zijn eerste optreden in de hoofdmacht sinds 30 augustus vorig jaar, toen de Deventenaren met 2-1 verloren bij FC Eindhoven. Saillant detail: dat was tevens de laatste keer dat Go Ahead Eagles in een officieel duel onderuit ging. Anderhalve maand later raakte Van Iperen na een botsing met Boyd Lucassen op de training zwaar geblesseerd aan de knie.