Comeback met confetti voor Donny van Iperen

Je rentree maken na drie maanden blessureleed, terugkeren met een overwinning en ook nog eens met je ploeg de recordboeken in. Het overkwam Donny van Iperen zondagmiddag allemaal in Den Bosch. ,,Dit is de kers op de taart’’, zei de verdediger van Go Ahead Eagles.

Vijf minuten voor het einde van het duel in stadion de Vliert kwam Van Iperen binnen de lijnen voor Elmo Lieftink. Zijn eerste optreden in de hoofdmacht sinds 30 augustus vorig jaar, toen de Deventenaren met 2-1 verloren bij FC Eindhoven. Saillant detail: dat was tevens de laatste keer dat Go Ahead Eagles in een officieel duel onderuit ging. Anderhalve maand later raakte Van Iperen na een botsing met Boyd Lucassen op de training zwaar geblesseerd aan de knie.

Terwijl zijn ploeggenoten sinds de herfst bouwden aan het imposante clubrecord, was Van Iperen aan het revalideren. ,,Ja, soms was dat best moeilijk’’, aldus de verdediger. ,,Dan zie je iedereen naar het trainingsveld gaan, terwijl je zelf binnen moet blijven. Omdat ik mijn revalidatie op de club heb gedaan, bleef ik gelukkig wel bij de ploeg betrokken. Aan het begin was er wel wat chagrijn vanwege al die gelijke spelen, maar je ziet nu dat die toch veel waard zijn.’’