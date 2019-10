Concurrentie neemt toe bij NAC Breda, Verschueren en Dogan terug

Met zijn energieke optreden tegen FC Emmen (3-2-zege) heeft Filipovic bij veel mensen een wit voetje gehaald. ,,Hij houdt het simpeler ten opzichte van het begin van dit seizoen, toen wilde hij van alles doen. Naar binnenkomen, forceren en was hij iets te egocentrisch. Nu bespeelt hij meer de diepte zonder bal”, zegt Brood. Met de rentree van Verschueren, de Belg was twee duels geschorst, en de aanwezigheid van Dogan, lijkt de in een vormdip verkerende Mounir El Allouchi het kind van de rekening te worden.

Noblejas

Javier Noblejas is een vraagteken. De Spanjaard heeft naar verluidt last van zijn kuit. Vrijdagochtend wordt bekeken of de linksback inzetbaar is. Is dat niet het geval, staat de trainer voor een dilemma. Jethro Mashart komt overduidelijk tekort op dit moment en Pele van Anholt is betrouwbaarder op rechts. Brood: ,,Dat Jethro in een lastig parket zit, erkent hijzelf ook. De backs moeten sowieso stabieler worden.” In het uiterste geval kan Van Anholt als vervanger van Noblejas als noodverband worden aangelegd. ,,Pele voelt zich zekerder op rechts. Aan de andere kant zijn we een aantal fases verder.”

Terug naar Filipovic, de Kroaat lijkt op links beter tot zijn recht te komen. ,,Hij heeft een redelijke traptechniek en vanaf links geeft hij de ballen makkelijker voor. Dat vind ik aan die kant belangrijker, omdat hij het spel breed houdt. Wij hebben veel jongens die naar binnenkomen, daar stelt een tegenstander zich op in. Tegen Emmen bracht hij ballen in de zestien zonder dat hij de achterlijn hoeft te halen.”

Volledig scherm Sydney van Hooijdonk, Ivan Ilic en Andrija Filipovic. © Getty Images

Stokkers

Daarentegen overtuigde Finn Stokkers nauwelijks dinsdagavond, zijn winnende treffer ten spijt. In de eerste helft was hij weinig gelukkig in zijn acties. ,,Het was niet top allemaal. Door zijn enthousiasme maakt hij fouten, daar moet hij stabieler in worden”, zegt Brood. ,,En intelligenter wat betreft de loopacties die hij naar binnen maakt. Als Rösler links centraal de bal heeft en Mashart staat diep, moet hij zich tussen de linies of in de laatste linie aanbieden en niet aan de zijkant blijven hangen. Dat moet hij aanvoelen. Dat doelpunt is wel goed voor zijn zelfvertrouwen.”