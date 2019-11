Corboz van held tot schlemiel in 180 tellen bij sterk GA Eagles

reactie Berden na missers tegen NAC ook kritisch op zichzelf

1 november Martijn Berden was er duidelijk in: Go Ahead Eagles had tegen NAC Breda niet een punt gewonnen, maar er twee verloren. ,,We hadden meer verdiend. Dit is echt frustrerend’’, zei de vleugelaanvaller na het 1-1 gelijkspel in Brabant.