Corona dwingt GA Eagles tot zuinigheid, hoe staat de club er nu voor?

Hoe groot is het omzetverlies door corona?

GA Eagles ging in mei – worst case scenario - uit van een krimp van 1,4 miljoen euro. Hoewel de club huiverig is met cijfers, is de financiële schade drie maanden later beperkt gebleven tot een omzetverlies van zo’n 900.000 euro. De begroting voor seizoen 2020/2021 daalt naar circa 4,5 miljoen euro. GA Eagles gaat daarbij uit van een half jaar voetbal (deels) zonder publiek en eindigt volgend seizoen - onder de streep - ongeveer 100.000 euro in de min. Dat is tegen het financiële geloof in, maar voor GA Eagles acceptabel in tijden van corona. Mogen alle fans nog voor januari alsnog kunnen terugkeren in het stadion, dan worden de cijfers nog wat verder opgepoetst.