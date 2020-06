Corona leerde GA Eagles-speler Bradly (20) harde les: ‘Ik weet nu hoe kwetsbaar mensen kunnen zijn’

Bradly van Hoeven werd dit voorjaar getroffen door het coronavirus. De nieuwe buitenspeler van Go Ahead Eagles leerde even harde als wijze levenslessen. ,,Ik heb nu van dichtbij gezien hoe kwetsbaar mensen kunnen zijn.’’

Een vulkaan die tot uitbarsting kwam. De ontlading bij Bradly van Hoeven (20) was deze week gigantisch bij zijn entree op het veld van de Terwoldse Woldermarck. Een bal, wat pionnen en een team. Veel meer was er even niet nodig om de voetballer uit Maassluis gelukkig te maken. De nieuwe loot aan de boom bij Go Ahead Eagles beleefde een zware periode toen zijn familie dit voorjaar werd getroffen door het coronavirus. Na weken van quarantaine waardeert Van Hoeven het leven nog wat extra en blijkt gezondheid een groot goed.

Kwetsbaar

Het was nog maart in huize Van Hoeven toen het gezin werd opgeschrikt. Nederland was amper in de surrealistische lockdown beland door corona. ,,Mijn vader voelde zich niet lekker en ik herkende hem haast niet meer. Hij is een actieve man, altijd ervoor in om iets te gaan doen. Nu was hij lusteloos en vermoeid. Een bakkie soep kwam hij eten om daarna weer het bed in te duiken.’’

Quote Het gevoel dat je iemand misschien voor langere tijd niet meer ziet, de kwetsbaar­heid van je vader. Dat komt hard binnen Bradly van Hoeven, Aanvaller GA Eagles