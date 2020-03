Coronacrisis kwelt GA Eagles: alle aflopende contracten opgezegd

Go Ahead Eagles heeft noodgedwongen besloten alle aflopende contracten formeel op te zeggen. De onzekerheid rondom de uitbraak van het coronavirus noopt de Deventer club daartoe. Het gaat in totaal om veertien spelers.

,,Een drastisch besluit’’, erkent technisch manager Paul Bosvelt. ,,Maar met het oog op de huidige situatie in de wereld kunnen we geen risico’s nemen.’’ GA Eagles is wettelijk verplicht om spelers met een aflopend contract voor 1 april duidelijkheid te verschaffen over hun toekomst.

In de Adelaarshorst gaat dat nu om de verbintenissen van Hobie Verhulst, Mark Spenkelink, Jeroen Veldmate, Elmo Lieftink, Jaroslav Navrátil, Adrian Edqvist, Alexander Bannink, Donny van Iperen, Maarten Pouwels, Maecky Ngombo, Soufyan Ahannach, Henri Anier, Jenthe Mertens, Elso Brito die voorlopig niet worden verlengd.

Volledig scherm Elmo Lieftink © BSR Agency

Risico

,,Een flinke groep”, stelt Bosvelt. Vooral voor spelers als Mertens, Brito en Lieftink zijn de druiven zuur. Het trio stond op de nominatie om de optie in hun contract omgezet te zien in een verlengde verbintenis. Zo ver komt het voorlopig dus niet. Bosvelt gaat niet op namen in, maar erkent dat. De spelers zelf hebben per 1 april wel de handen vrij om op zoek te gaan naar een (eventuele) nieuwe club.

,,Met meerdere van deze spelers waren we in normale omstandigheden gaan praten over contractverlenging of het lichten van hun optie. Maar de huidige omstandigheden zijn verre van normaal. Er valt op dit moment geen zinnig woord te zeggen over de impact van de huidige situatie waarin de voetbalwereld verkeert. Worden wedstrijden wel of niet gespeeld? Is dat met of zonder publiek? Hoe komt het regionale bedrijfsleven uit deze corona-crisis? Allemaal factoren die grote invloed hebben op onze financiële huishouding. Nu grote beslissingen nemen op het gebied van contracten is te risicovol.”

Volledig scherm Jenthe Mertens © BSR Agency

Toekomst

Hoewel de gezondheid van iedereen in Nederland en de wereld bovenaan moet staan, is de sportieve en financiële toekomst van Go Ahead Eagles ongewis. Zorgen om de continuïteit van de Deventer club zijn er niet, liet algemeen-directeur Jan Wilem van Dop eerder al weten. Bosvelt onderstreepte dat. ,,Door een gezond financieel beleid kunnen we als club wel tegen een stoot.’’

Begrip

GA Eagles sluit dan ook niet uit dat in de komende maand alsnog gesprekken worden gevoerd met spelers waarmee de club verder wil. ,,Als we een beter inzicht hebben in onze situatie, herstarten we de gesprekken’’, aldus Bosvelt, die alle betrokken spelers woensdag op de hoogte bracht. ,,Ze toonden allemaal begrip voor ons standpunt.’’

Amateur