‘Coronagoalie’ Gorter houdt voor 12e keer doel schoon: ‘Ik ben heel erg ziek geweest’

Kort voor tijd was het aanvoerder Jeroen Veldmate die GA Eagles vanaf de strafschopstip naar de gewenste 1-0 zege schoot. Iets wat er lange tijd niet leek in te zitten voor beide clubs, die niet bijzonder veel klaar speelden voor beide doelen. ,,Daarom is deze wel erg lekker hoor’’, glunderde Gorter. ,,Nee, het was niet leuk om naar te kijken. Vooral in de eerste helft niet. Na de rust kregen we wat meer kansjes, maar het hield allemaal niet over. Toch gingen wij voor de winst en dan zie je dat wij ‘m er toch uitslepen.’’