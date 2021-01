Coronavirus ontmantelt GA Eagles: elf spelers ontbreken bij herstart competitie

De zondagochtendtraining is er eentje met een danig uitgedunde selectie waarin corona een ongekende bres heeft geslagen. Zes basisspelers hebben zich eind december gemeld in de ziekenboeg, waaronder de vier defensieve krachten die in de eerste seizoenshelft ver boven het Deventer maaiveld uitstaken. Behalve doelman Jay Gorter, zijn ook Sam Beukema, Bas Kuipers, Luuk Brouwers, Jay Idzes en Jacob Mulenga afwezig vanwege het om zich heen slaande virus. Het zestal was basiskracht in de laatste twee duels van 2020, die GA Eagles een zege op Roda JC en naar de achtste finale van de KNVB-beker bracht.