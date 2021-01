Coronazorgen verdwijnen bij GA Eagles dat zich na simpele zege op MVV voor het meldt in top vijf

Een noviteit voor Go Ahead Eagles, de beloning voor trainer Kees van Wonderen. Na de simpele 3-0 zege op MVV heeft de Deventer ploeg zich gisteravond voor de eerste keer dit seizoen gemeld in de top vijf van de Keuken Kampioen Divisie. Het kan verkeren in Deventer. Waar GA Eagles amper twee maanden geleden nog balanceerde op de rand van een sportieve crisis is de vrolijkheid weer helemaal terug in de Adelaarshorst. De coronazorgen verdwijnen naar de achtergrond en sportief heeft Van Wonderen de wind vol in het zeil. Met de serie van vijf overwinningen en een gelijkspel laveert GA Eagles zich tussen het gilde van de eerste divisie en mag het vol vertrouwen uitkijken naar de komende twee, uiterst uitdagende weken tegen Jong Ajax en FC Volendam. Al volgt donderdag eerst de veelbelovende achtste finale van de KNVB-beker tegen eredivisionist VVV-Venlo.