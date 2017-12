CSV schrapt oefenwedstrijd Eagles om veiligheidseisen

Begrip

Poppe heeft overigens begrip voor de eisen die gelden voor wedstrijden tegen betaald-voetbalclubs. ,,Elke profclub in Nederland heeft een bepaalde groep supporters die je extra in de gaten moet houden. Dat betekent dat je afdoende maatregelen moet nemen. Want als het - zelfs tegen de verwachting in - misgaat, heb je natuurlijk wel een probleem.''

Jammer is het uiteraard wel. ,,Go Ahead Eagles is een mooie club en die wedstrijd was dus een mooi affiche. Of het sportief gezien scheelt in de voorbereiding, weet ik niet precies. Maar over het algemeen is het voor ons geen onoverkomelijk verhaal.''