Cultspits Thomas Verheydt in Stiften: ‘Zó dichtbij... Over GA Eagles had ik boek kunnen schrijven’

Een knieblessure houdt Thomas Verheydt al zeven weken aan de kant bij Almere City FC. Het staat een basisplaats van de Hagenaar tegen zijn oude club Go Ahead Eagles zondag in de weg, maar weerhoudt de cultspits niet van een optreden in Stentors videorubriek Stiften.

Volledig scherm Thomas Verheydt in voetbalrubriek Stiften © de Stentor

Daarin wordt met een oude bekende van Go Ahead Eagles of PEC Zwolle het nakende voetbalweekend doorgenomen. De 27-jarige Thomas Verheydt toont zijn voetbalkwaliteiten en voorspellende gaven in de toto in het Yanmar Stadion van Almere, waar de warme gevoelens voor GA Eagles nog niet zijn verdwenen. ,,Ik denk ook nog veel terug aan Deventer en de club.’’

RKC

Al is het alleen maar op de momenten dat RKC Waalwijk in de samenvatting op Studio Sport verschijnt. ,,Elke keer als ik RKC in de eredivisie zie, voel ik nog steeds dat wij daar hadden moeten staan. In de play-off-finale, we waren zó dichtbij…. Als we gepromoveerd waren, had ik er een boek over geschreven. Het seizoen was bijzonder en het team heel hecht. Nog steeds heb ik met veel spelers contact. Maar die krankzinnige wedstrijd tegen RKC was – met de wetenschap van nu – dus ook mijn afscheid van GA Eagles. Dat vind ik jammer.’’

Volledig scherm Een aangeslagen Thomas Verheydt na het verlies tegen RKC (4-5). © Erik Pasman

Het was het tweede sportieve trauma voor Verheydt, die twee jaar geleden met MVV op de drempel van de eredivisie struikelde over Roda JC. ,,Die kwam net zo hard binnen, zeker, maar met GA Eagles dacht ik dat we er al waren. Met 4-3 voor staan in de 90e minuut, dan die kans van mij in blessuretijd. Daar heb ik in mijn vakantie nog flink van gebaald.’’

Quote Ik ben half juli nog wel bij het Schotse St. Mirren op gesprek geweest. Ja, de clubs waren er uit en het voelde ook goed, maar ik had mijn avontuur in Engeland al gehad bij Crawley Town. Daarnaast voelde het beter om hier te blijven. Thomas Verheydt, Oud-spits GA Eagles

Dat werd versterkt toen in de zomer bleek dat een breuk tussen spits en GA Eagles onvermijdelijk was. Schotland, Indonesië en Vietnam boden Verheydt kansen, het bleef Nederland. ,,Ik ben half juli nog wel bij St. Mirren geweest’’, zegt Verheydt, die direct een contract had kunnen tekenen onder de rook van Glasgow. ,,Ja, de clubs waren er uit en het voelde ook goed, maar ik had mijn avontuur in Engeland al gehad bij Crawley Town. Daarnaast voelde het beter om hier te blijven. We hebben een dochter van bijna drie jaar en eind deze maand krijgen we een zoon. Daarom zijn we weer in Zoetermeer gaan wonen.’’

Volledig scherm De fameuze borstassist van Thomas Verheydt, die analist Hans Kraay jr. op Fox Sports verleidde tot de uitspraak: “Terminator Arnold Schwarzenegger.‘’ © Wout van Zoeren

Favoriet

Zondag wacht voor Almere City de thuiswedstrijd tegen GA Eagles. Verheydt is er niet bij. Na zijn winnende doelpunt tegen Jong PSV (3-2) viel hij weg met een knieblessure. ,,Uit de mri-scan bleek er niets kapot in de banden, maar het probleem zit in een pees van de knie’’, weet Verheydt, die hooopt eind oktober beschikbaar te zijn als GA Eagles voor de KNVB-beker opnieuw langskomt in Almere. ,,Het gaat beter nu en ik ben op de weg terug. Zondag ga ik er echter nog niet redden.’’

Maar GA Eagles wacht een zware middag, waarschuwt Verheydt maar vast. ,,Ik gun GA Eagles alles, alleen zondag niet. Er waren tijden dat Almere opkeek tegen grote ploegen als GA Eagles. Dat is voorbij. We hebben zijn al negen thuiswedstrijden op rij gewonnen en zijn favoriet. Almere City wil bovenin meedoen in de eerste divisie, dus moeten we in eigen stadion gewoon winnen van Go Ahead. Dat zijn we aan onze stand verplicht.’’