DAG 2: Go Ahead Eagles al vroeg aan de bak in Belek

Dag 2: Donderdag 3 januari

7.00 uur: Het is vroeg dag in Belek. In ieder geval voor Sjoerd Woudenberg. De rijzige en gespierde keeperstrainer van Go Ahead Eagles was om zeven uur de allereerste die zich liet zien in de fitnesszaal, waar hij samen met wat adepten van het Turkse voetbal met de gewichten in de weer ging. ,,Doe ik elke dag‘’, bezwoer Woudenberg, die de sessie afsloot met wat baantjes in het indoorzwembad.