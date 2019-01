DAG 2: Koude en natte sessie Go Ahead, Navratil baalt van keepers

Go Ahead Eagles slaat deze week de tenten op in Belek. In de Zuid-Turkse badplaats probeert de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie een verdere basis te leggen voor een topklassering dit seizoen. De Stentor is erbij in Turkije en volgt de verrichtingen van John Stegeman en zijn troepen. Op en naast het voetbalveld.

Dag 2: Donderdag 3 januari

19.00 uur. De ene training is de andere niet. Na een aangename ochtend vol zonneschijn is de namiddag- en avondsessie op het trainingscomplex van Belek een waterkoude zit. Terwijl de regen gestaag met bakken naar beneden komt, houdt de selectie van GA Eagles het anderhalf uur vol. Vijf grote partijvormen op het scherp van de snede. Met een boze Stegeman en een fraai scorende Maarten Pouwels als aandenkens. Vooral de verbale oorvijg van Stegeman zal vannacht nog wel een keer door het hoofd malen van Giovanni Büttner, na diens – in de ogen van de trainer – slappe en onvolwassen actie op de middenlijn. Waar Bursaspor net aftrapt voor de training, houdt GA Eagles het om half zeven voor gezien. Volledig doorweekt, koud tot op het bot en snakkend naar een warme douche. Morgen is er weer een trainingsdag. Droog en een klein zonnetje, al heeft de Turkse Piet Paulusma dat dezer dagen al vaker voorspeld….

14.30 uur. Eerder op de dag kreeg Jaroslav Navratil de lachers op zijn hand met zijn zeer waarschijnlijk onbedoelde persiflage op Eric Meijers. De voormalig Achilles’29-trainer liet zich in de documentaire over de Groesbeekse club laatdunkend uit over zijn doelman (‘Wat een ‘kutkeeper’ hebben we toch…’) en het filmpje werd massaal bekeken op internet. De Tsjechische aanvaller van GA Eagles nam zijn eigen met handschoenen aangeklede ploeggenoten op de hak door de kretologie van Meijers over het trainingscomplex in Belek te schallen. Navratil kreeg tot zijn ongenoegen opdracht van de staf om de lege waterflesjes uit het al lang verlaten doel te halen. Met gepaste tegenzin en de verbale uithaal deed de clubtopscorer de arbeid die – in zijn ogen – door Verhulst, Spenkelink, Jansen en Gorter zelf moest worden gedaan. Al had Verhulst voor de camera van GA Eagles-tv wél een geldig excuus.

Volledig scherm De eerste, zonovergoten training van GA Eagles in Turkije. © Dennis Arentsen

12.30 uur. De eerste training van Go Ahead Eagles in Turkije is achter de rug. De drie voetbalvelden van het Titanic Hotel zijn volop bezet. Naast de selectie van trainer John Stegeman maakten ook de Turkse clubs Bursaspor en Adana Demirspor hun minuten op de uitmuntende grasmat. Een knap staaltje gezien de overvloedige regenval van de afgelopen dagen. Deze donderdagochtend is het droog, een graadje of 12, en een kietelend zonnetje. Op een stoeltje aan de zijlijn weten teammanager Alfred Knippenberg en materiaalvrouw Carla Whittie dat het goed is.

Perfecte omstandigheden dus voor GA Eagles, waar de spelers het nodige loopwerk voor de kiezen kregen. Al was er ruimte voldoende voor partijvormen. Veel tijd wordt er gestoken in de afwerkvormen. De selectie werkte aan de opbouw en verschillende aanvallen op die met een voorzet en een poging op doel afgerond dienden te worden. Talent Olaf Kok draait lachend mee, al kwam een van de mooiste treffers op naam van Jeff Stans die de bal in de loop met een boog in de verre hoek achter keeper Mark Spenkelink deponeerde.

Volledig scherm De selectie van Go Ahead Eagles nam de firnesszaal in Belek al vroeg in gebruik op donderdagochtend. © Dennis Arentsen

DAGPLANNING

De eerste trainingsdag van Go Ahead Eagles in Belek. Maar hoe ziet een werkdag op het trainingskamp er globaal eigenlijk uit voor de Deventer voetballers?

8.00 uur: de wekker gaat.

8.30 uur: ontbijt in centrale ruimte.

9.00 uur: krachthonk en fitnessruimte.

10.10 uur: vertrek bus naar trainingscomplex.

10.30 uur: eerste veldtraining.

12.30 uur: lunch.

13.30 uur: verplicht rusten.

15.45 uur: lichte maaltijd met vla en yoghurt.

16.40 uur: vertrek bus naar trainingscomplex.

17.00 uur: tweede veldtraining.

19.45 uur: diner in centrale ruimte.

20.45 uur: vrije tijd.

23.00 uur: slapen.

Volledig scherm De Ossenaren van Go Ahead, Istvan Bakx en Richard van der Venne. © Dennis Arentsen

7.00 uur: Het is vroeg dag in Belek. In ieder geval voor Sjoerd Woudenberg. De rijzige en gespierde keeperstrainer van Go Ahead Eagles was om zeven uur de allereerste die zich liet zien in de fitnesszaal, waar hij samen met wat adepten van het Turkse voetbal met de gewichten in de weer ging. ,,Doe ik elke dag‘’, bezwoer Woudenberg, die de sessie afsloot met wat baantjes in het indoorzwembad.

Na het copieuze ontbijt volgden de spelers van Go Ahead Eagles het voorbeeld van Woudenberg en gingen ze samen met fysiektrainer Jelmer Sevenster aan de slag.