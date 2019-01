DAG 3: Baldadige Verheydt, ‘unieke‘ kopbal van gedreven Andrade

Trainingskamp GA Eagles Go Ahead Eagles heeft sinds woensdag de tenten opgeslagen in Belek. In de Zuid-Turkse badplaats probeert de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie een verdere basis te leggen voor een topklassering dit seizoen. De Stentor is erbij in Turkije en volgt de verrichtingen van John Stegeman en zijn troepen. Op en naast het voetbalveld.

Lees hier hoe dag 1 en dag 2 verliepen.

Dag 3: Vrijdag 4 januari

13.00 uur. De pittige en fysiek zware ochtendtraining van vrijdag zit er op voor Go Ahead Eagles. Trainer John Stegeman liet zijn troepen zweten, met in het achterhoofd de vrije middag die de selectie staat te wachten in Belek. De vermoeide benen zorgen af en toe voor hele kleine verbale irritaties. Keeper Hobie Verhulst die zijn verdedigers hardop op hun nummer zet, terwijl even verderop Pieter Langedijk zijn taken verzuimt uit te voeren in de ogen van een boze Istvan Bakx.

Het is klein bier in het ‘Trainingslager’ van GA Eagles, waar de sfeer toch vooral ontspannen is. Kort voor het einde van de training schiet Thomas Verheydt in een baldadige bui video-analist Leen den Boer bijna uit zijn ivoren toren. ,,Verheydt moet mij wel hebben’’, lacht de Zeewoldenaar, die even later opnieuw gaat klaarstaan voor een uithaal van Verheydt als GA Eagles-tv het moment wil vangen. De rijzige spits mist Den Boer maar net.

Het is de apotheose van een training waarop behalve een ijverige en scherp trainende Givan Werkhoven toch vooral Bruno Andrade opvalt in het minitoernooi. De kleine Braziliaan heeft snode plannen voor de tweede seizoenshelft en maakt een gedreven indruk in Belek. Zijn kopbal die hij duikend en snoeihard achter goalie Lars Jansen deponeert is indrukwekkend. ,,Maar ook de eerste kopgoal in zijn carrière’’, zegt teammanager Alfred Knippenberg gevat.

Het toernooi wordt na strafschoppen gewonnen door team Bosz: Maarten Pouwels, Giovani Büttner, Jairzinho Slijngard, Dennis Hettinga, Gino Bosz en strafschoppengoalie Lars Jansen.

Verdediger Rick Ketting ontbrak op de training vanwege griepverschijnselen.

Volledig scherm De vrijdagtraining van GA Eagles in Belek. © Dennis Arentsen

9.00 uur. Alfred Knippenberg is de vraagbaak en regelneef tijdens het sportieve kamp van GA Eagles. De teammanager belt, praat en overlegt met alles en iedereen. Ook problemen lost hij op. Paco van Moorsel deed zijn klaagzang bij De Knip, die de verregende donderdagavondtraining aan zich voorbij liet gaan. ,,Er moest nog van alles worden geregeld. Ja, ook een bed.‘’ Van Moorsel is een lichte slaper en deed als kamergenoot van Bruno Andrade amper oog dicht in het Turkse Belek. De Braziliaan bleek te snurken en moet verder zonder Van Moorsel, waar Knippenberg donderdagavond een nieuwe solo-kamer voor wist te strikken. Afgelopen nacht sliepen de Brabantse carpoolmaatjes voor het eerst gescheiden van elkaar.

Volledig scherm Het traininsgkamp van GA Eagles © Dennis Arentsen