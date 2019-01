DAG 3: Zoektocht naar Britse livestream en nieuwe kamer voor Van Moorsel

9.00 uur. Alfred Knippenberg is de vraagbaak en regelneef tijdens het sportieve kamp van GA Eagles. De teammanager belt, praat en overlegt met alles en iedereen. Ook problemen lost hij op. Paco van Moorsel deed zijn klaagzang bij De Knip, die de verregende donderdagavondtraining aan zich voorbij liet gaan. ,,Er moest nog van alles worden geregeld. Ja, ook een bed.‘’ Van Moorsel is een lichte slaper en deed als kamergenoot van Bruno Andrade amper oog dicht in het Turkse Belek. De Braziliaan bleek te snurken en moet verder zonder Van Moorsel, waar Knippenberg donderdagavond een nieuwe solo-kamer voor wist te strikken. Afgelopen nacht sliepen de Brabantse carpoolmaatjes voor het eerst gescheiden van elkaar.

7.00 uur. De volledige begeleidingsstaf van Go Ahead Eagles nam donderdagavond laat plaats in het sportcafé van hotel Titanic. Het tiental ging er eens goed voor zitten. Aan een goed glas en prima uitzicht geen gebrek: de kraker uit de Premier League tussen Manchester City en Liverpool werd vertoond op zes grote schermen. Voor de spelers was het duel een ‘no-go’. Het regime van trainer John Stegeman voorzag niet in de wedstrijd die pas om 23.00 uur Turkse tijd werd afgetrapt. Exact het tijdstip van slapen voor de Deventer voetballers, die naarstig op zoek waren naar livestreams op laptop of telefoon. ,,Heb jij een verbinding waarop we kunnen kijken?’’ Op fluistertoon zoeken spelers een ingang om op hun kamer een glimp op te vangen van de Britse topper, al lijkt die zoektocht vruchteloos. Ziggo en FoxSports bieden in Zuid-Europa geen soelaas. Of….? In de nachtclub en de café’s van Titanic bleven de spelers in ieder geval uit zicht. Die kunnen vrijdag hun hart ophalen als er na de zware ochtendsessie een vrije middag gepland staat voor de voetballers.