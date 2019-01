DAG 4: Boetepot loopt vol, keepers onder vuur, griep heerst en speler zoekt kamergenoot

Trainingskamp GA EaglesGo Ahead Eagles heeft sinds woensdag de tenten opgeslagen in Belek. In de Zuid-Turkse badplaats probeert de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie een verdere basis te leggen voor een topklassering dit seizoen. De Stentor is erbij in Turkije en volgt de verrichtingen van John Stegeman en zijn troepen. Op en naast het voetbalveld.

13.00 uur. De boetepot bij GA Eagles loopt tijdens het trainingskamp in Belek gestaag vol, bevestigt penningmeester en medische baas Nick van der Horst. Waar de spelers na ruim drie dagen kamp de regels wel kennen, is de komst op vrijdagavond van de sponsorgroep en bestuursleden een aardige extra bron van inkomsten. Ook zij zitten aan tafel en hebben zich aan de afspraken te houden. Te laat? Boete. Telefoon aan in de eetzaal? Betalen. ,,Dus ik heb mijn eerste 10 euro al afgetikt’’, bekende algemeen directeur Jan Willem van Dop. ,,Mijn telefoon ging af tijdens het ontbijt.’’ Ook twee van de meegereisde sponsoren hebben al een bescheiden financiële veer moeten laten. Wat het exacte bedrag in de boetepot is wenst Van der Horst overigens onder zijn massagetafel te houden.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Algemeen directeur Jan Willem van Dop moest al in de buidel voor de boetepot bij GA Eagles. © ANP

12.30 uur. Niets zo wisselvallig als het winterweer in Turkije. Na de gitzwarte donderwolken in de vroege ochtend deed de opkomst van Go Ahead Eagles op het Titanic-trainingscomplex de zon ontwaken. John Stegeman had, zoals gebruikelijk de afgelopen dagen, een stevige training in petto. Na het loopwerk volgden de fysiek zware afwerkvormen met de continue aanvalsvormen over de zijkanten. Al viel op dat de keepers het zwaar te verduren kregen. Het mitrailleursalvo van het kwartet Paco van Moorse, Istvan Bakx, Thomas Verheydt en als afsluiter de knal op de lat van Jeroen Veldmate was tekenend voor de scherpte van de troepen van Stegeman.

GA Eagles sloot af met een grote partijvorm, waarbij de vaste basisploeg zich alvast prepareerde voor het oefenduel van zondag tegen het Turkse Kayserispor. Stegeman nam veel tijd voor de opbouw van achteruit en het snel vrijspelen van de centrale mensen op het middenrif. Tegen kwart over twaalf vond Stegeman het welletjes en konden ook de aanwezige sponsoren – die aan de zijlijn een balletje trapten met technisch manager Paul Bosvelt – de bus weer in. Terug naar het hotel, waar Rick Ketting en Joey Groenbast waren gebleven. Het duo kampt met griepverschijnselen.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm John Stegeman en assistent trainer Marco Heering © Marcel ter Bals

9.30 uur. De vrijdagavond aangekomen sponsoren van Go Ahead Eagles en de beleidsbepalers Jan Willem van Dop, Hans de Vroome en Paul Bosvelt treffen het niet. De weersvoorspellingen van de Turkse Gerrit Hiemstra voor zaterdag zijn beroerd voor mensen met golfplannen op de 18-holes baan naast het Titanic-hotel. Het belooft een natte, regenachtige dag te worden in Belek. Daarmee lijkt weinig te veel gezegd. Wie een blik uit het raam van de hotelkamer wierp deze vroege zaterdagochtend, wist genoeg. Het leek haast Turkije bij nacht. Donkergrijze lucht, af en toe verlicht door de bliksem en bakken vol met kletterend hemelwater. Toch dringt een flets zonnetje nu licht schoorvoetend door de wolkenmassa. Met de ochtendtraining van Go Ahead die begint om 10.30 uur houden de toeschouwers de voeten wellicht toch nog enigszins droog.

8.30 uur: De spelers van Go Ahead Eagles hebben zelf hun ‘bedpartner’ gekozen tijdens het trainingskamp in het Turkse Belek. Alle voorkeuren zijn gehonoreerd, bevestigt teammanager Alfred Knippenberg. ,,Ze zijn er zelf uitgekomen, mooi toch? Beter dan dat wij dat als staf bepalen en er koppeltjes zijn die eventueel niet klikken.’’ De meeste combines zijn helder als glas, al valt een slaapgenootschap tussen Hobie Verhulst en Jarno van der Bos dan wel weer op. ,,Zij waren de enige twee die niets hadden ingevuld op de lijst en bleven dus over’’, verklaarde Knippenberg.

GA Eagles is met dertig spelers op pad naar Turkije. Het Brabantse duo Paco van Moorsel en Bruno Andrade is inmiddels gescheiden vanwege de overdadige snurkcapaciteiten van de Braziliaan. Ook Rick Ketting slaapt momenteel even apart vanwege zijn griepverschijnselen.

Slaapkamerindeling, wie overnachten er samen in Belek: