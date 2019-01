DAG 5: Gezellige bonte avond, zieken blijven aan kant, team Bosvelt wint quiz

Trainingskamp GA EaglesGo Ahead Eagles heeft sinds woensdag de tenten opgeslagen in Belek. In de Zuid-Turkse badplaats probeert de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie een verdere basis te leggen voor een topklassering dit seizoen. De Stentor is erbij in Turkije en volgt de verrichtingen van John Stegeman en zijn troepen. Op en naast het voetbalveld.

20.00 uur. De bonte avond van Go Ahead Eagles kreeg zondag een extra vrolijk tintje. De Deventer voetballers maakten op de slotdag van het trainingskamp in Belek korte metten met een Turkse miljoenenformatie. Waar Kayserispor schutterend en sputterend door het Titanic-Sportcenter strompelde, tikte Go Ahead bij vlagen een ongekend hoog niveau aan. Het elftal van oud-Eagle Deniz Turuç werd van het kastje naar de muur gevoetbald door de ontketende ploeg van trainer John Stegeman. En dus mochten de remmen los na een 2-0 overwinning die veel belooft voor de herstart van de competitie, zondag bij Roda JC . ,,Dit was heel goed en geeft vertrouwen’’, erkende Pieter Langedijk. ,,Zij hadden geen enkele grip op ons spel. De score had hoger kunnen zijn.’’

En dus werd het trainingskamp in Turkije met een lach besloten. Langedijk: ,,Wat we gaan doen vanavond? Geen idee eigenlijk, maar gezellig wordt het zeker.’’

16.00 uur. De beloftenploeg van Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Anadolu Selçukspor. Givan Werkhoven tekende in het winderige ministadion van Belek voor de enige Deventer treffer. Het duel met de derde divisieclub uit Konya - een stad bijna driehonderd kilometer van Belek - was voor rust amper het bekijken waard, al speelde GA Eagles een paar uitstekende mogelijkheden bij elkaar.

De nummer veertien uit de derde Turkse divisie kwam op voorsprong, maar een koelbloedige Werkhoven sleepte het terechte gelijkspel binnen voor Go Ahead. De jongelingen Olaf Kok en Maarten Pouwels kregen hun eerste internationale minuten bij GA Eagles.

14.00 uur. De hoofdmacht van GA Eagles trapt om 15.30 uur Nederlandse tijd af in Belek. Kayserispor, de nummer 13 van de Süper Lig is de tegenstander in Belek. Pieter Langedijk krijgt zijn kans van trainer John Stegeman nu Jeff Stans ontbreekt met griep. Paco van Moorsel zakt een linie terug en Langedijk wordt de linksbuiten. De oud-RKC’er kreeg dit seizoen de Keuken Kampioen Divisie nog geen enkele keer een basisplek van Stegeman. Langedijk viel wel zeven keer in en scoorde een keer tegen FC Dordrecht.

Opstelling GA Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate, Baas; Bakx, Van der Venne, Van Moorsel; Navrátil, Verheydt, Langedijk.

Wissels: Spenkelink, Andrade, Bliek, Džepar.

13.30 uur. Go Ahead Eagles doet vanmiddag tijdens de oefenduels met de Turkse oppositie geen beroep op drie spelers: de zieken Jeff Stans, Rick Ketting en Joey Groenbast komen niet in actie bij de beloften en de hoofdmacht. Om 12.00 uur Nederlandse tijd trapt Jong Go Ahead af tegen Konya Anadolu. Dat doet de ploeg in de volgende basisopstelling:

Opstelling Jong GA Eagles: Jansen; Van den Bos, Beukema, Bliek, Slijngard; Bruinink, Agbaljan, Džepar; Büttner, Werkhoven, Andrade.

Wissels: Gotrter, Kok, Langedijk, Pouwels Hettinga.

Volledig scherm Het ministadionnetje waar GA Eagles oefent zondag. © Dennis Arentsen

9.30 uur. Dag 5 is aangebroken. De laatste 24 uur op Turkse bodem ook voor GA Eagles. En niet voor het eerst is het nat en grijs buiten en doet het pompeuze zwembad wat desolaat aan. Maar de Turkse Hiemstra's lijken het dit keer zo waar een keer eens: later op de ochtend droger en de zon komt erbij. Hoewel enige scepsis op zijn plaats blijft - is de laatste dagen wel gebleken - zou zonneschijn wel treffend zijn op de slotdag van het Deventer trainingskamp in Turkije waar Go Ahead louter positivisme en vrolijkheid uitstraalt.

Voor de selectie van GA Eagles prijkt er een rustige ochtend op het programma. De ploegen van trainer John Stegeman bereiden zich in alle rust voor op de wedstrijden van zondagmiddag en –avond. In de middag is Jong GA Eagles tegenstander van Anadolu Konya, een ploeg uit de derde divisie van Turkije. De hoofdmacht stuit om 17.30 uur (half vier Nederlandse tijd) op Kayserispor, de club waar mogelijk oud-Eagle Deniz Turuç zijn opwachting maakt.

Go Ahead doet vrijwel zeker geen beroep op een koortsige en van een griepaanval herstellende Jeff Stans. Hoe Stegeman de plek op het middenveld gaat invullen is onduidelijk. Orhan Džepar zou in de ploeg geschoven kunnen worden op het middenrif, al is ook Paco van Moorsel een optie in het hart van de ploeg. Dat zou de weg vrij kunnen maken voor Bruno Andrade als linksbuiten. Het zou een beloning zijn voor de kleine Braziliaan die sterk acteert en een prima week achter de rug heeft in Belek, waar heel Go Ahead een gretige indruk maakt.



Volledig scherm GA Eagles in Belek. © Dennis Arentsen

8.30 uur. De voetbalquiz tijdens het trainingskamp van GA Eagles op zaterdagavond is een prooi geworden voor Team Bosvelt, bestaande uit de jongste Eagles-telg Olaf Kok, diens kamergenoot Pieter Langedijk en technisch manager Paul Bosvelt zelf. Het trio had de meeste vragen goed (25 van de 40) op de avond voor spelers, staf, begeleiding, bestuur en sponsoren. De quiz was in elkaar gezet door Leen den Boer, videoanalist bij GA Eagles. Al gingen er fluisterend stemmen op dat ook Bosvelt - die overigens wel heel veel voetbalkennis tentoonspreidde - zelf een hand heeft gehad in de samenstelling van quiz én team. Liefst drie vragen hadden betrekking op het 16-jarige talent Kok en de oud-international zelf.…. Hoe het ook zij, de winnaarsmok – met logo’s van Turkije en GA Eagles en gearrangeerd door wie anders dan de Turkse stuurman Alfred Knippenberg - gaat mee in de koffer naar Deventer.